A Comiso, omaggio al grande Totò. Quando era giovane

Andrà in scena al Teatro Naselli di Comiso, il prossimo 18 febbraio alle ore 21, lo spettacolo “Il piccolo principe in arte…Totò”, che vedrà sul palco Antonino Grosso e Antonello Pascale.

ANTONIO DE CURTIS…IN ARTE TOTO’

Lo spettacolo, scritto dallo stesso Antonio Grosso, narra le vicende giovanili del famoso attore partenopeo, i suoi incontri, le delusioni, gli amori ma non solo. Ci regala uno spaccato dell’uomo Antonio, maestro in tutte le sue forme, che dimostra come dietro ad una delle più grandi maschere del cinema italiano si nascondeva un animo sensibile che con umiltà e tenacia è diventato un’icona per tutti.

TOTO’…RITRATTO DI UN UOMO

È la prima volta che la vita intima e poco conosciuta di Totò viene portata sul palco, la vita di un giovane povero che conquistò il mondo con la sua arte. Tutti i personaggi che intervengono nella narrazione sono interpretati da Pascale, mentre Grosso impersonifica il giovane Totò. Uno spettacolo che con un ritmo intenso, intervallato anche da inserti musicali e canzoni del tempo, omaggia così l’unico vero principe della risata italiana.

È possibile acquistare i biglietti online seguendo il link https://www.liveticket.it/spazionaselli o presso il botteghino il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 16 alle ore 20.