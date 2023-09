A Comiso, l’inaccettabile degrado del quartiere dietro la chiesa di San Biagio

Un quartiere di Comiso in condizioni pietose, non degno di una città civile. La denuncia arriva dal consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo, che ha sollevato la questione riguardanti le condizioni di degrado del quartiere retrostante la chiesa di San Biagio, nel centro storico della città.

I LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE SONO FERMI AL PALO DA DUE MESI

La zona presenta una situazione inaccettabile. Il quartiere non è pulito, spesso si accumula spazzatura e i lavori non sono stati completati. In particolare, si tratta dei lavori di ripavimentazione in pietra delle strade circostanti la chiesa di Santa Maria delle Stelle, lavori che erano stati avviati poco prima delle elezioni e che sono fermi da due mesi.