A Comiso i docenti del progetto Erasmus “Count me in, teach me a word”

Il Progetto Erasmus “Count me in, teach me a word” coinvolge solo le scuole primarie, a Comiso quella di “Monserrato” e ha il patrocinio del Comune di Comiso. Consiste, sostanzialmente, in uno scambio di docenti dei Paesi partners che svolgono attività ludiche agli alunni.

“Ho accolto con grande gioia nell’aula consiliare del Municipio colleghi provenienti da diversi paesi europei e coinvolti in questo progetto Erasmus che vede in prima fila la nostra scuola “Verga” – ha dichiarato il sindaco Schembari -. Questo è un progetto destinato in primis agli insegnati e quindi un proficuo scambio di metodologie didattiche e di approccio all’insegnamento che può arricchire gli uni e gli altri in maniera proficua. Lodi agli insegnanti dell’Istituto Verga così come alla dirigente scolastica Maria Cafiso e in particolare alla professoressa Francesca Belluardo che è promotrice attiva di tutti questi progetti Erasmus”.