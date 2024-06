A 90 anni star del web. Il messinese Nonno Nino spopola con l’appello contro le guerre

Con 250 mila visualizzazioni in pochi giorni, “nonno” Nino è diventato una star del web. Il novantenne Nino Venuto, di Messina, è il protagonista dello spot europeo che da venerdì è online per promuovere la partecipazione al voto alle imminenti elezioni dell’8 e 9 giugno.

L’appello in dialetto siciliano

In dialetto siciliano, nonno Nino, prima ebanista e poi operaio del Comune dello Stretto, racconta la sua infanzia al tempo della guerra. Sullo schermo, le sue parole e i suoi ricordi su bombardamenti, bambini uccisi e vita nei rifugi si sovrappongono a immagini dell’oggi dall’Ucraina e da Gaza. Lo spot è stato ideato e realizzato dalla giovane giornalista Chiara Venuto, nipote di nonno Nino, ed è stato selezionato al termine di un concorso europeo cui hanno preso parte giovani di diversi paesi.

In programmazione, oltre che in Italia, negli altri 26 paesi dell’Unione Europea, con sottotitoli in ciascuna lingua nazionale, il video è stato realizzato nell’ambito del piano annuale di IGNet, la rete europea di associazioni giovanili coordinata dalla palermitana InformaGiovani, supportata dal programma Erasmus+ dell’UE.

Oltre 250 mila visualizzazioni

Da venerdì, il video ha già totalizzato, fra i diversi canali social in cui è pubblicato, oltre 250.000 visualizzazioni (253.518 alle 10 di stamattina, per l’esattezza). “L’obiettivo,” affermano da InformaGiovani, “è quello di raggiungere entro il 7 giugno almeno un milione di visualizzazioni.”

Un dato interessante è che nonno Nino sembra essere entrato nel cuore dei più giovani: secondo i report dei diversi canali social, oltre la metà di coloro che hanno visualizzato il suo video sono giovani fra i 18 e i 24 anni.

