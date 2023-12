A 12 anni dal ciclone Athos arrivano i rimbrosi per gli agricoltori. Campo: “Solo briciole”

Era il 2012 quando il ciclonte Athos colpì gli agricoltori della provincia di Ragusa. Oggi, arrivano i contributi. Ma sono passati 12 anni e, soprattutto, a parere della deputata regionale del M5S, Stefania Campo, ci sarebbe un grande divario tra i danni subiti dagli agricoltori e i finanziamenti effettivamente ricevuti.

AGLI AGRICOLTORI SOLTANTO LE BRICIOLE

La graduatoria dei contributi per il ciclone Athos è stata pubblicata dopo quasi 12 anni dall’evento calamitoso. La deputata Stefania Campo sottolinea l’amarezza della situazione, in quanto le somme assegnate agli agricoltori rappresentano solo lo 0,7% dell’importo richiesto. Nonostante un danno comunicato al ministero dell’Agricoltura pari a 88.076.151 euro, sono stati stanziati solo 620.735 euro.

Stefania Campo critica le promesse politiche di aiuti sostanziali agli agricoltori colpiti, che hanno spinto molti produttori ad investire in attesa di tali aiuti, ma che alla fine hanno ricevuto solo una frazione delle somme richieste. Inoltre, sottolinea anche la mancanza di supporto da parte della politica regionale, come nel caso dell’esondazione del fiume Dirillo, in cui l’assessore Sammartino ha attribuito la responsabilità al governo nazionale anziché assumersi le proprie responsabilità a livello regionale: “Ci batteremo perché possa avvenire quanto prima un’inversione di tendenza nell’erogazione e nella gestione di questi aiuti”, promette la deputata iblea.