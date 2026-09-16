Ty1 e Sofia sposi al Castello di Donnafugata: presenti ospiti vip, grandi nomi della musica urban. FOTO GALLERY

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RAGUSA – Il dj e produttore discografico Ty1 ha scelto il Castello di Donnafugata per il suo matrimonio con la ragusana Sofia Savasta. Una festa privata che ha portato nel territorio ibleo alcuni dei nomi più conosciuti e influenti della scena rap, hip hop e urban italiana. Non soltanto artisti, ma anche producer, manager, discografici e protagonisti dell’industria musicale. Il matrimonio ha avuto come protagonisti Ty1, dj e produttore discografico di riferimento per il mondo della musica urban, e Sofia Savasta, ragusana. A fare da cornice alla celebrazione è stata una delle location più suggestive del territorio: il Castello di Donnafugata, la sontuosa dimora storica che con i suoi ambienti e il parco rappresenta una delle immagini più riconoscibili del patrimonio ragusano.



Ma a catturare l’attenzione è stata non solo la bellezza degli sposi, i loro abiti e la ricerca dei particolari ma anche la lista degli invitati. Una concentrazione di nomi che, per chi segue il rap italiano e conosce i retroscena dell’industria musicale, racconta molto del mondo a cui appartiene lo sposo.

Tra gli ospiti presenti e invitati figurano alcuni artisti di primo piano. C’era Kid Yugi, rapper tra i nomi più interessanti della nuova scena italiana, accompagnato dalla fidanzata Clotilde Esposito, attrice conosciuta dal grande pubblico per il ruolo nella serie televisiva Mare Fuori.



Presente anche Noyz Narcos, nome storico dell’underground hip hop italiano, artista che ha contribuito a definire il rap più crudo e indipendente del nostro Paese accompagnato da Ludovica Melisurgo, influencer e figura conosciuta sui social. Un altro nome di assoluto rilievo è quello di Don Joe, dj e producer, membro fondatore dei Club Dogo insieme a Guè e Jake La Furia. Una figura che non ha bisogno di presentazioni per chi conosce la storia dell’hip hop italiano e il suo percorso discografico. Presente anche Marco Parisi, produttore che ha collaborato con artisti come Ed Sheeran, Fred Again, Black Eyed Peas e recentemente Madonna, vincendo anche un Grammy Award.



Accanto agli artisti, il matrimonio ha riunito anche diversi protagonisti del lato manageriale e produttivo della musica. Tra questi Ciro Buccoleri, manager e discografico legato a Thaurus, una delle realtà più importanti del management e della produzione della scena rap e urban italiana.

La festa non ha dunque riunito soltanto volti conosciuti dal grande pubblico. A Donnafugata sono arrivati anche personaggi che, pur non essendo sempre riconoscibili a chi ascolta semplicemente una canzone, hanno un peso significativo nel mondo della musica.



Tra gli invitati viene indicato anche Andrew Corona, fondatore di Propaganda, realtà legata alla scena urban e streetwear italiana. Un nome che racconta il legame tra musica, cultura urbana e industria creativa.

Nella lista figura inoltre Hermes Mazzotta, imprenditore salentino attivo anche nel mondo della musica, insieme ad altri esponenti del settore.

Insomma, non è stata soltanto una festa di vip nel senso più tradizionale del termine. È stata soprattutto una riunione di persone che orbitano attorno a un’industria musicale capace di muovere artisti, produzioni, management, brand e importanti interessi economici.



Ed è proprio questo l’aspetto più curioso del matrimonio di Ty1 e Sofia: accanto a nomi che il grande pubblico riconosce immediatamente, come quelli di alcuni rapper e producer, c’erano personalità che chi segue da vicino la musica italiana conosce bene, ma che difficilmente finiscono sotto i riflettori dei grandi media.



Il Castello di Donnafugata si conferma così una location capace di attirare eventi di grande richiamo. La dimora storica ragusana ha già ospitato matrimoni di personaggi molto conosciuti, tra cui quello dell’attrice Miriam Leone e della notissima coppia d’attori Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, e continua a rappresentare una delle ambientazioni più ambite per celebrazioni private di alto profilo. Per Ragusa, anche al di là della curiosità suscitata dai nomi degli invitati, è un’altra occasione per vedere il proprio patrimonio storico al centro dell’attenzione di un pubblico nazionale.



Sofia Savasta è inoltre sorella di Davide Savasta, nome noto in Sicilia per il suo impegno nel mondo degli eventi e della musica. È tra l’altro l’ideatore del festival Birrocco e direttore artistico di Ideology.

Un legame con il territorio che rende il matrimonio ancora più interessante per il pubblico ragusano: da una parte un dj e discografico con importanti rapporti nella scena musicale nazionale, dall’altra una famiglia conosciuta nell’organizzazione di eventi e nella promozione della musica in provincia di Ragusa. Una festa privata, dunque, ma con un parterre capace di accendere i riflettori sul Castello di Donnafugata e sul territorio ibleo. Auguri dalla redazione di Ragusaoggi.it

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