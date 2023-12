Giornata Internazionale del Volontariato 2023 anche a Ragusa: “Se ognuno fa la sua parte”

Domani, 5 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, promossa per il 38º anno dall’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (CSVE) riunirà gli Enti del Terzo Settore e i volontari delle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa in quattro teatri dei rispettivi capoluoghi per una serata speciale dedicata all’incontro, alla musica e al teatro, al fine di celebrare il ruolo, la cultura e l’impegno sociale dei volontari.

COME PROCEDERA’ LA GIORNATA

La Giornata intende riconoscere e onorare il contributo straordinario dei volontari, nonché riflettere sull’importanza del volontariato nella creazione di comunità più resilienti e inclusive.

Il tema scelto per questo evento dal CSVE è “Se ognuno fa la propria parte”, che parafrasa “If everyone did”, il tema scelto quest’anno dall’ONU per sottolineare il potere delle azioni condivise nel generare infinite possibilità per lo sviluppo di un mondo più sostenibile.

Il presidente del CSVE, Salvatore Raffa, afferma che questa giornata è un invito a tutti i cittadini a dedicare parte del proprio tempo agli altri e a mettere in comune le proprie competenze per il benessere collettivo. Il volontariato è considerato una fonte di energia pulita e rinnovabile in grado di generare un reale cambiamento sociale, economico e ambientale nelle società. L’invito è quindi a partecipare al volontariato e contribuire con semplicità e concretezza.

La serata nei quattro teatri sarà inaugurata dai messaggi del presidente della Regione Siciliana, On. Renato Schifani, e del presidente dell’ARS Gaetano Galvagno. Sarà presente anche il presidente del CSVE, Salvatore Raffa, e il presidente dell’ANCI Sicilia, Paolo Amenta, che trasmetteranno i loro saluti istituzionali in collegamento con i teatri.

Nei quattro teatri, la serata prevede uno spettacolo con brani musicali e rappresentazioni teatrali, invitando alla riflessione in un mondo che affronta sfide complesse e emergenze continue, spesso con i volontari in prima linea. Sarà omaggiato l’impegno dell’intero movimento con la consegna di riconoscimenti agli Enti del Terzo Settore e ai volontari presenti, da parte delle autorità civili.

Nei vari teatri, saranno presenti ospiti noti dello spettacolo e della cultura: a Catania, Salvo La Rosa e Enrico Guarneri; a Siracusa, Mimmo Contestabile, Tiziana Ambrogio, Francesco Drago, Lucia Maria Drago, Silvia Rita Drago e Francesco Di Lorenzo; ad Enna, Franco Licciardo, Samuele Michele Cascino, Vincenzo Indovino e Franz Cantalupo; a Ragusa, Giada Giaquinta, Daniele Ricca e Mariuccia Cannata.

Si tratta di una serata dedicata alla celebrazione del volontariato e dell’impegno sociale, attraverso un mix di cultura, musica e teatro, per onorare chi dedica parte del proprio tempo e delle proprie energie al servizio degli altri e della comunità.