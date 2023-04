500 persone su un barcone in difficoltà raggiunti dalla Geo Barents, ma sono ancora in pericolo

La Geo Barents ha raggiunto il barcone con circa 500 persone a bordo segnalato ieri da Alarm Phone. L’imbarcazione sovraccarica è a rischio a causa delle cattive condizioni meteo: si segnalano raffiche di vento di oltre 40 nodi e onde alte. L’imbarcazione si trova in zona Sar Maltese e le autorità de La Valletta hanno assunto il coordinamento delle operazioni.

CONDIZIONI METEO DIFFICILI, LA GEO BARENTS RAGGIUNGE I MIGRANTI MA IL SALVATAGGIO NON E’ STATO ANCORA EFFETTUATO

“Dalle ore 4 di questa mattina, l’imbarcazione in pericolo è visibile dal ponte della Geo Barents”, spiegano da Msf. La nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, però, non ha effettuato ancora il soccorso. “A causa delle condizioni meteo avverse, in questo momento non è possibile effettuare il soccorso senza compromettere la sicurezza dei superstiti, nonché quella dei soccorritori e soccorritrici di Msf”, spiegano dall’ong. Durante la notte a ‘ombreggiare’ l’imbarcazione sono giunti anche due mercantili.

“Chiediamo alle autorità di mobilitare sufficienti risorse di soccorso senza ulteriori indugi”, chiede Alarm Phone, in contatto con i naufraghi. “Abbiamo consigliato loro di mantenere la calma perché qualsiasi salvataggio a causa del maltempo richiede tempo”.