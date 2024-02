50 alberi tagliati in un’azienda agricola dell’ex deputato Gennuso: presentata denuncia

Questa mattina, l’ex deputato Pippo Gennuso, ha presentato denuncia querela ai carabinieri di Ispica per danneggiamento. Ha trovato tagliati 50 alberi di arance nella sua azienda agricola di Ispica, in contrada San Basilio, lamentando un danno da 80mila euro. Nessuna telecamera che possa avere ripreso l’atto. Non c’è copertura assicurativa. Indagini in corso.

