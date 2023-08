32 anni fa moriva Libero Grassi, l’imprenditore che disse “no” al racket

Moriva 32 anni fa l’imprenditore Libero Grassi, l’ uomo che ha osato ribellarsi alla mafia e al racket in Sicilia, un atto di coraggio raro nell’ambiente di quel tempo. Libero Grassi è diventato noto per aver denunciato apertamente il racket della mafia e per essersi opposto alle minacce e alle pressioni della criminalità organizzata.

LA CORAGGIOSA LETTERA AL GIORNALE DI SICILIA

Questo gli è costato la vita. E’ stato assassinato da un killer il 29 agosto 1991. La lettera che ha inviato al Giornale di Sicilia, in cui chiedeva all’ignoto estortore di smettere con le minacce e dichiarava che non avrebbero ceduto al ricatto, rappresenta un gesto coraggioso e di sfida nei confronti della mafia. La sua opposizione alla violenza di Cosa Nostra è stata un atto rivoluzionario in un contesto in cui pochi osavano alzare la voce contro la criminalità organizzata.

LIBERO GRASSI: LA SUA STORIA E’ DIVENTATA IL SIBOLO DI CHI LOTTA CONTRO LE MAFIE

Libero Grassi è diventato un simbolo di resistenza e disubbidienza civile nei confronti delle mafie. La sua uccisione è stata una dimostrazione cruda del potere spietato della mafia e delle sue rappresaglie contro coloro che si opponevano al suo controllo. La sua figura è stata associata a quella del martire laico che ha lottato per i suoi ideali e per la liberazione delle imprese siciliane dal dominio della criminalità organizzata. Oltre alla sua attività imprenditoriale, Libero Grassi è stato anche un attivista civile e politico. Ha sostenuto i Radicali e successivamente si è avvicinato al Partito Repubblicano, dimostrando un impegno concreto nella lotta per la legalità e la giustizia. La storia di Libero Grassi è un esempio di coraggio e determinazione nella lotta contro la mafia e per la difesa dei principi democratici e dei diritti civili. La sua eredità continua a ispirare coloro che si oppongono alle ingiustizie e alle minacce della criminalità organizzata.