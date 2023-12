3100 persone controllate: 3 denunciati per guida senza patente. Controllati anche esercizi commerciali e strutture turistiche

La Polizia di Stato ha identificato complessivamente 3177 persone, controllato 1443 Veicoli ed elevato numerose contravvenzioni a carico dei conducenti dei veicoli per violazione di varia natura al codice della strada. Le infrazioni maggiormente riscontrate sono state guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancata revisione, guida in stato di ebrezza, guida a velocità non commisurata, guida senza far uso delle cinture di sicurezza, etc. A Ragusa 3 persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per guida senza patente reiterata nel biennio.

In occasione dei controlli i poliziotti della Questura hanno denunciato il titolare di una struttura ricettiva per non aver osservato l’obbligo di comunicare le generalità degli ospiti all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Specifici servizi straordinari di controllo del territorio sono stati predisposti dall’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza con la condivisione dei Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. In particolare, in tale contesto sono stati rintracciati sul territorio 6 stranieri irregolari che dopo le verifiche eseguite dall’Ufficio Immigrazione della Questura sono stati espulsi dal territorio nazionale.

Il Questore Trombadore con apposite disposizioni ha altresì messo in campo nei vari comuni della provincia pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza per mirati controlli presso le attività commerciali -luoghi della movida- per porre un freno alle condotte incivili che incidono sulla sicurezza ed il decoro urbano e sull’ordine pubblico in generale.

Nell’ambito dell’attività di controllo interforze, numerosi sono stati gli esercizi pubblici controllati, per alcuni dei quali sono in corso le necessarie verifiche sulla documentazione autorizzatoria da parte della Divisione Polizia Amministrativa di Ragusa.

Con l’espletamento dei servizi straordinari di controllo del territorio, il Questore della provincia di Ragusa Dr. Vincenzo TROMBADORE vuole dare un costante e maggiore impulso al contrasto di quelle situazioni di illegalità che più preoccupano i cittadini e a tal fine i servizi di controllo del territorio e di natura amministrativa si ripeteranno e saranno ulteriormente rafforzati in occasione delle imminenti festività natalizie e di fine anno.