21 giugno: è il primo giorno d’estate. E sarà un’estate bollente. Le previsioni

Oggi, 21 giugno, è il solstizio d’estate, il primo giorno della bella stagione. E sarà una stagione bollente secondo le previsioni meteo. L’anticiclone africano porterà aria via via più calda ed un nuovo aumento delle temperature.

Previste massime sopra i 40°C da giovedì.

La pressione in aumento determina condizioni più stabili e soleggiate da inizio settimana quando l’anticiclone africano porterà aria via via più calda ed un nuovo aumento delle temperature.

Giornata da bollino giallo per le ondate di calore a Palermo e Messina. Lo indica l’avviso di ieri della protezione civile regionale numero 119.

A Palermo sono previsti 33 gradi percepiti, a Messina 34. Catania, invece, nonostante in 33 gradi previsti non è indicata tra le giornate da bollino giallo.

Salgono le temperature nell’isola. Previsti tra i 30 ed i 33 gradi. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 31 a Catania, 31 ad Enna, 31 a Messina, 30 a Palermo, 32 a Ragusa, 33 a Siracusa, 30 a Trapani.

