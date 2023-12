1a edizione del concorso di poesia, narrativa e cortometraggio per studenti dedicato a “Girolamo Piparo”

Il direttivo dell’Associazione “Amici del Campailla” ha annunciato il lancio di un nuovo concorso dedicato a Girolamo Piparo, dirigente scolastico e giornalista scomparso qualche mese fa.

Il concorso di poesia, narrativa e cortometraggio è rivolto agli studenti e ai docenti delle scuole secondarie di 1° grado del comprensorio ibleo, offrendo loro l’opportunità di esprimere la loro creatività e talento.

L’INIZIATIVA

L’iniziativa è nata per onorare la figura del prof. Girolamo Piparo, noto dirigente scolastico dell’Istituto “Fabio Besta” di Ragusa, e promotore di iniziative culturali significative nell’area. Piparo è stato anche una figura chiave nella costituzione dell’Associazione “Amici del Campailla” e nella creazione del Certamen Mutycense, un importante concorso nazionale di lingua latina.

Gli studenti possono partecipare al concorso scegliendo una delle tre sezioni: prosa, poesia o cortometraggio. Il tema di questa edizione è “(Con) le Ali di Pegaso”, incoraggiando i partecipanti a esplorare la fantasia e mettere in gioco la loro creatività.

Per partecipare, è sufficiente compilare una scheda anagrafica allegata al bando e inviare gli elaborati via e-mail entro il 30 marzo 2024 all’indirizzo ufficiale dell’Associazione: amicidelcampailla@gmail.com, specificando la sezione a cui si intende partecipare.

Una commissione esaminatrice composta da vari professionisti valuterà i componimenti e i cortometraggi presentati, assegnando premi per ciascuna sezione. I premi variano da €100 a €200 per i primi e secondi classificati nelle categorie prosa e poesia, mentre per i cortometraggi è previsto un premio di €300 per i primi classificati.

Il concorso ha anche il sostegno della Famiglia Piparo, che ha accettato e sostenuto l’iniziativa.

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione si terrà il 10 maggio 2024 presso l’aula magna del Liceo Classico “Tommaso Campailla”, durante la quale gli studenti verranno invitati a leggere i propri componimenti e verranno proiettati i cortometraggi migliori.

Girolamo Piparo è ricordato come una persona gentile e rispettata, il cui contributo umano e professionale ha lasciato un segno indelebile nella provincia di Ragusa. La sua eredità viene celebrata attraverso questo concorso dedicato a stimolare la creatività e il talento dei giovani studenti.