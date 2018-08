Un multi miliardario al porto turistico di Marina di Ragusa. Non c'entra nulla Beyonce. Quiz risolto - Ragusa Oggi

Un multi miliardario al porto turistico di Marina di Ragusa. Non c’entra nulla Beyonce. Quiz risolto

Altro che Beyonce e Jay-z. Aveva ragione l’altra fonte che già ieri sera avevamo citato in un nostro articolo. Ovvero la super coppia musicale non era più in Sicilia ma in zona Capri a bordo del super yacht “Kismet”. Quello che da qualche giorno sosta dinnanzi al porto turistico di Marina di Ragusa non è dunque la temporanea casa galleggiante di Beyonce e Jay-z, come riportato da alcune fonti web ma il super yacht “Azteca” di proprietà di un famoso multi miliardario molto noto in Messico. E’ infatti lo yacht di lusso dell’imprenditore Ricardo Benjamín Salinas Pliego, uomo d’affari messicano, fondatore e presidente del Gruppo Salinas che comprende varie società tra cui TV Azteca, Elektra, Grupo Lusacell, Unefon e Banco Azteca. Un vero e proprio impero economico.

Lo yacht di lusso Azteca è stato costruito nel 2009. Ha una lunghezza di 72 metri, ha uno scafo in acciaio e una super struttura in alluminio. Può ospitare 12 ospiti e un equipaggio di 28 persone. Grazie a due motori Caterpillar, Azteca può raggiungere una velocità massima di 16 nodi e ha un’autonomia di 6.000 miglia nautiche. Si stima che il suo patrimonio netto sia di 3,7 miliardi di dollari. Il tender che ha fatto la spola tra la grande imbarcazione e il porto turistico ha trasportato gli ospiti sulla terraferma e poco dopo, a bordo di alcune navette si sono recati tutti al Donnafugata Resort per un’avvincente partita di golf. Secondo i beninformati hanno anche provveduto ad assaggiare alcuni piatti dell’enogastronomia locale trovando bontà dei piatti e soprattutto delle ricette presentate dagli chef. Dunque, almeno per questa volta, la caccia al vip non riguarda Beyonce.

