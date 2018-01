Nino Minardo nominato? Decisamente dopo questa campagna pubblicitaria - Ragusa Oggi

Nino Minardo nominato? Decisamente dopo questa campagna pubblicitaria

Ogni campagna elettorale che si rispetti ha sempre, tra la miriade di candidati in cerca di visibilità e di attenzione, qualche candidato che riesce a far parlare di sé. Sta accadendo anche per quella in corso per il rinnovo del parlamento italiano.

Da qualche settimana fanno bella mostra di sé in tutto il collegio, giganti manifesti in bianco e nero con la foto dell’On. Nino Minardo accompagnato da aggettivi quali nominato, privilegiato, garantito.

I termini sono di grandissimo effetto perché, diciamolo chiaramente, chi non ha mai pensato che Nino Minardo non sia un privilegiato o un garantito? La gente si sofferma decisamente incuriosita a leggere cosa altro recita il manifesto e successivamente al bar, tra amici o sul posto di lavoro non risparmia commenti di ogni genere.

Come accade sempre in questi casi c’è chi condivide la campagna perché ha un certo che di dissacratorio che la rende interessante e degna di nota.

C’è chi la critica aspramente poiché altro non farebbe che rafforzare tra l’elettorato l’opinione che Nino Minardo sia davvero un privilegiato. Vi diciamo subito che noi apparteniamo alla fazione di chi crede in questa campagna pubblicitaria per la semplice ragione che essa si è rilevata già vincente.

Ha centrato pienamente l’obiettivo per cui è stata concepita . Quello di focalizzare l’attenzione sul candidato. Quello di essere appunto nominato!

Non importa se nel bene o nel male. Oggi in provincia tutti sanno che Nino Minardo è candidato al parlamento nazionale. Tutti parlano di lui. Rimanere impressi nel ricordo del consumatore ed in questo caso dell’elettore è un’impresa sempre ardua. Bisogna saper osare e provocare, percorrere strade mai battute prima e segnare nuovi modelli se ci si vuole differenziare. Con questa campagna di comunicazione Nino Minardo si sta rivolgendo ai propri elettori dicendo in forma occulta ma decisamente forte che al di là di come la pensano o di cosa dicano gli altri sul suo conto, amici o detrattori che siano , lui delle critiche ne fa una occasione di crescita e persino anche di autocritica ironica al punto da costruirci una intera campagna elettorale. Dimostra carattere, consapevolezza, determinazione e persino quella giusta leggerezza che occorre in ogni ambito. Anche in politica. Dimostra di essere ancora un giovane che riesce ad andare oltre ogni pregiudizio tracciando chiaramente con tutto ciò il suo programma politico. La provincia di Ragusa ha bisogno di molte attenzioni da parte della classe politica per smarcarsi da ataviche problematiche Nino Minardo ci sta dicendo con questa campagna che non ama le posizioni di retrovie ma quelle dell’impegno concreto e fattivo per affrontarle queste problematiche e provare a risolverle. Sta all’elettorato valutare e votare.

