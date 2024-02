Volo in ritardo di oltre quattro ore: 250 euro di rimborso per una cittadina ragusana

Una cittadina ragusana ha ricevuto 250 euro di rimborso a causa di un volo Ryanair Perugia-Catania che aveva subito un ritardo di oltre 4 ore, causando notevoli disagi ai passeggeri. L’episodio si è verificato il 31 marzo scorso e, in risposta a questo ritardo, il Giudice di Pace di Perugia ha ordinato a Ryanair di pagare una compensazione di 250 euro alla passeggera coinvolta.

LA DECISIONE

Questa decisione del Giudice di Pace si basa sul Regolamento Comunitario 261/2004, il quale tutela i diritti dei passeggeri aerei in caso di ritardi significativi. Secondo tale regolamento, se un volo subisce un ritardo superiore alle tre ore e non vi sono circostanze eccezionali come scioperi o condizioni meteorologiche avverse, i passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria. L’assistenza di ItaliaRimborso è disponibile gratuitamente per i passeggeri interessati, che possono compilare il modulo presente sul sito italiarimborso.it per attivare il servizio.

