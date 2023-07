Volley Modica: Simone Lombardo è biancoazzurro

Il nuovo atleta che si unirà all’Avimecc Volley Modica per la prossima stagione è Simone Lombardo, un libero proveniente da Giarre. Lombardo ha giocato principalmente nella serie B e serie C a Fiumefreddo, ma ha avuto anche un’esperienza in serie cadetta a Foligno nella scorsa stagione.

Lombardo si è detto entusiasta di unirsi all’Avimecc Volley Modica e di giocare nella serie A3 dopo diversi anni di gavetta nella serie B. Ha accettato immediatamente la proposta di Modica perché ha sentito parlare molto bene della società e dello staff. Vestire la maglia dell’Avimecc Volley Modica è per lui motivo di orgoglio, poiché la squadra sarà l’unica a rappresentare la Sicilia nella serie A3.