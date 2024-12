Volley Modica: si riparte con fiducia verso la sfida contro Gioia del Colle

Riprende oggi la preparazione dell’Avimecc Modica in vista dell’ultima gara del girone di andata del campionato di serie A3, girone Blu. Domenica pomeriggio, i biancoazzurri affronteranno il Gioia del Colle al “PalaRizza” con l’obiettivo di chiudere al meglio la prima metà della stagione.

Un’ottima prestazione contro la capolista

I ragazzi di coach Enzo Distefano sono reduci dalla sconfitta sul campo della capolista Sorrento, dove, nonostante la sconfitta, hanno mostrato solidità e carattere. Il match, fatta eccezione per il secondo set, ha visto il Modica in partita, capace di mettere in difficoltà una squadra che si è laureata campione d’inverno con un turno di anticipo.

“Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi,” spiega coach Distefano.

“L’approccio alla partita è stato quello giusto, e siamo usciti dal campo a testa alta. Nonostante qualche errore nei primi due set, ci siamo riorganizzati nel terzo e siamo riusciti a imporre il nostro gioco. Il quarto set è stato equilibrato, ma Sorrento ha fatto valere le sue individualità nei momenti cruciali.”

Distefano ha sottolineato come la squadra abbia messo in campo tutto ciò che era stato preparato in allenamento, nonostante le assenze in extremis di Chillemi per un problema fisico e di Raso, fermato da un malore.

Focus su Gioia del Colle

Da oggi, il focus si sposta sulla gara di domenica contro il Gioia del Colle, squadra in forte crescita grazie agli innesti di Pierri (libero da Catania, serie A2) e Starace (proveniente da Napoli).

“È una delle squadre più forti del girone,” avverte Distefano.

Con l’arrivo di Stefano Bartoli, il roster del Modica è ora al completo, e il coach conta sull’apporto di tutti per centrare gli obiettivi stagionali.

Appello ai tifosi

Come sempre, il sostegno del pubblico sarà fondamentale. “Invito i nostri tifosi a seguirci numerosi e rumorosi al ‘PalaRizza’,” conclude Distefano. “Il loro calore è stato decisivo in passato e sarà altrettanto importante domenica.”

Il Modica punta a chiudere il girone di andata con una vittoria, confermando il buon lavoro svolto finora e guardando con ottimismo alla seconda parte della stagione.

