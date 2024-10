Volley Modica lotta con grinta e conquista un punto al tie-break contro Gaia Energy Napoli

L’Avimecc Modica ha sfiorato l’impresa contro Gaia Energy Napoli al “PalaSiani”, cedendo solo al tie-break dopo una sfida equilibrata e combattuta fino all’ultimo pallone. La gara, valida per il campionato di Serie A3, ha visto i ragazzi di coach Enzo Distefano resistere per oltre due ore e mezza, conquistando comunque un prezioso punto fuori casa.

Gaia Energy Napoli 3 – Avimecc Modica 2

Parziali: 27/25, 22/25, 25/17, 20/25, 15/10

Gaia Energy Napoli: Michele Starace 9, Simone Starace 17, Leone, Lugli 30, Sportelli, Giannotti 1, Lanciani 5, Martino 7, Ardito (L1). Non entrati: Saccone, Piscopo, Dotti, Volpe (L2). Allenatore: Sergio Calabrese. Assistente: Eugenio Vaccaro.

Avimecc Modica: Barretta 15, Raso 9, Capelli 13, Putini 4, Chillemi 12, Cipolloni, Buzzi 5, Matani 3, Nastasi (L1). Non entrati: Pappalardo (L2), Tomasi, Italia. Allenatore: Enzo Distefano. Assistente: Manuel Benassi.

Arbitri: Giorgia Adamo di Roma e Luca Pescatore di Cerveteri.

La cronaca del match: sfida equilibrata e ricca di emozioni

La sfida tra Gaia Energy Napoli e Avimecc Modica è stata un susseguirsi di emozioni, con entrambe le squadre che si sono affrontate senza risparmiarsi. Napoli, spinta dal caloroso pubblico del “PalaSiani”, è riuscita a portare a casa i primi due punti stagionali, mentre Modica ha conquistato un importante punto in classifica.

Il primo set è stato caratterizzato da grande equilibrio, con le due squadre che hanno lottato punto a punto fino ai vantaggi. Napoli ha saputo sfruttare al meglio la spinta del pubblico e ha chiuso il parziale 27-25 dopo 42 minuti intensi di gioco.

Nel secondo set, i ragazzi di coach Enzo Distefano sono riusciti a reagire con grande determinazione. Grazie a un break decisivo a metà frazione, Modica ha messo sotto pressione i padroni di casa e ha portato a casa il set 22-25 in 33 minuti, ristabilendo la parità.

Nel terzo parziale, Napoli ha preso il controllo della gara. Dopo un avvio equilibrato, la formazione di coach Calabrese ha imposto un ritmo superiore grazie a una difesa solida e un muro efficace, allungando nel punteggio e chiudendo il set con un netto 25-17.

Modica, però, non ha mollato e nel quarto set è tornata a giocare con ordine e precisione. Le bocche di fuoco modicane, guidate da Putini in regia, hanno trovato continuità in attacco, portando la squadra in vantaggio e chiudendo il set 20-25, forzando così la partita al tie-break.

Nel set decisivo, Napoli ha approfittato del calore del pubblico per prendere subito il comando (5-3), mentre Modica ha provato a rimanere attaccata al match senza riuscire a colmare il gap. I padroni di casa hanno piazzato il break decisivo sul 12-9, chiudendo poi 15-10 e festeggiando la vittoria tra gli applausi del pubblico.

Le dichiarazioni di coach Enzo Distefano

Al termine della partita, coach Enzo Distefano ha commentato con soddisfazione la prestazione della sua squadra: “Sapevamo che avremmo trovato un Napoli aggressivo, soprattutto dopo i nuovi innesti che hanno reso la squadra molto più competitiva rispetto alle passate stagioni. Sono contento del modo in cui i ragazzi hanno approcciato la gara. Il primo set è stato molto equilibrato e qualche nostro errore nella fase finale ha permesso a Napoli di portarlo a casa.”

Distefano ha poi aggiunto: “Nel secondo set siamo stati più ordinati nel side-out, migliorando anche a muro e in battuta. Nel terzo set, però, abbiamo accusato un calo e Napoli ne ha approfittato grazie alla loro difesa e alla brillante prestazione di Lugli e Simone Starace. Nel quarto set siamo stati bravi a riprendere il controllo e a conquistare il tie-break. Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi, abbiamo combattuto su un campo difficile. Tornare da Napoli con un punto è comunque importante per la nostra classifica.”

Prossima sfida: Modica-Ortona al PalaRizza

Adesso, l’attenzione di Avimecc Modica è tutta rivolta alla prossima sfida casalinga contro Ortona, in programma sabato sera al PalaRizza. Coach Distefano potrà finalmente contare su Willy Padura Diaz, un rinforzo importante per la squadra. “Invito il pubblico di Modica a venire a sostenerci al PalaRizza, perché quest’anno più che mai il loro supporto sarà fondamentale,” ha concluso il tecnico.

