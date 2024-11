Volley Modica: gli under 19 continuano a vincere, oggi in campo gli under 17, per la serie C c’è il derby con il Gabbiano Pozzallo

La settimana si prospetta intensa e ricca di emozioni per le formazioni giovanili della Volley Modica, pronte a recuperare il terreno perso a causa del turno di riposo e delle avverse condizioni meteo che hanno caratterizzato i giorni scorsi.

Under 19: vittoria convincente

La formazione Under 19 ha già dato un segnale forte e chiaro lunedì sera, imponendosi con un netto 3-0 (13/25, 14/25, 13/25) in trasferta contro la Pro Players Siracusa. Una prestazione solida che conferma il buon livello del gruppo e la determinazione a proseguire il cammino in campionato con convinzione.

Under 17: derby atteso

Oggi sarà il turno dell’Under 17, che scenderà in campo al Geodetico di via Fabrizio alle ore 20:00 per affrontare i “cugini” del Gabbiano Pozzallo in un derby dall’alto tasso emotivo. Si preannuncia una sfida interessante per il valore delle due formazioni, anche se i giovani biancoazzurri modicani partono leggermente favoriti. Sarà un test importante per consolidare la propria posizione e regalare al pubblico locale una serata di bel volley.

Serie C: sfida equilibrata

L’attesa culminerà sabato pomeriggio, quando alle ore 17:30 andrà in scena un altro derby ibleo, questa volta valido per il campionato di Serie C. Di nuovo Volley Modica e Gabbiano Pozzallo si troveranno faccia a faccia al Geodetico. In questo caso, il pronostico pende dalla parte dei pozzallesi, ma i ragazzi guidati da Ciccio Italia cercheranno di dare il massimo per sovvertire i favori della vigilia. Nonostante la sconfitta subita nell’ultimo turno contro la capolista Santa Teresa Riva, i modicani hanno dimostrato carattere e lavorano per confermare progressi significativi in questa fase del campionato.

Un mix di sfide e rivalità

Questa settimana rappresenta quindi un’occasione importante per tutte le categorie della Volley Modica, che cercano di consolidare la loro crescita nei rispettivi campionati e alimentare la rivalità sportiva con i vicini di casa del Pozzallo. Con il derby a fare da filo conduttore, l’attenzione si concentra sulle giovani promesse e sulla determinazione del gruppo di Serie C.

© Riproduzione riservata