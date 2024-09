“Vola in alto angioletto”: a Vittoria i funerali di Kevin Nicosia

“Vola in alto angioletto”. Un grande striscione bianco saluta per l’ultima volta Kevin Nicosia il diciottenne vittoriese morto il 27 agosto scorso in un incidene che si è verificato all’incrocio tra la circonvallazione di Vittoria (nel tratto di competenza comunale) e la strada provinciale che collega Vittoria ad Acate. Un incrocio già in passato teatro di tanti incidenti mortali.

Lo striscione è stato preparato dai compagni di Kevin, dai suoi amici. Oltre alla grande scritta, vi sono tanti messaggi scritti a mano, il messaggio d’amore e il saluto che ciascuno ha voluto dedicare personalmente all’amico morto tragicamente.

Il funerale, l’ultimo saluto a Kevin

Il funerale è stato celebrato da padre Giuseppe Giunta, responsabile della comunità dei Padri Dottrinari di Vittoria e parroco della chiesa Madonna Assunta. “Mi sono chiesto – ha detto padre Giunta – cosa avrei potuto dire oggi. Mi sono confrontato con le catechiste di Kevin, con tutti quelli che lo hanno avuto nel proprio gruppo di formazione. Niente. La nostra lingua si ribella a quello che è successo. La perdita di un figlio, di un fratello, di un amico non ha una parola di conforto. Se non lasciare al Signore che sia lui a dire oggi una parola di conforto. Per chi ha fede, la parola del Signore è l’unica a portare consolazione”.

Padre Giuseppe Giunta ha ricordato le parole del Vangelo proclamato poco prima e l’episodio delle donne davanti alla pietra del sepolcro di Gesù. “Una pietra è stata calata sul cuore di voi genitori, della comunità, della città di Vittoria, di coloro che lo hanno avuto in braccio. Ma adesso Kevin è in braccia più grandi di quelle dei genitori”.

Padre Giuseppe Giunta: “Siamo fatti di Cielo”

Ha poi ricordato una frase di Papa Giovanni XXIII. “Siamo fatti di Cielo”. Ed ha aggiunto: “Noi restiamo per un certo periodo su questa terra e poi riprendiamo il nostro percorso verso l’infinito”. Il sacerdote ha poi rivolto un appello ai compagni di Kevin, un appello alla prudenza, ad essere attenti sulle strade.

All’uscita ancora un grande applauso ha salutato la bara bianca del giovane Kevin, unito al rombo dei motori degli amici che indossavano una maglietta bianca con la sua foto. Una foto scattata solo qualche settimana fa, quando Kevin ormai diciottenne ha festeggiato la maggiore età. Gli amici nel luglio scorso erano accanto a lui, elegantissimo, a festeggiare i 18 anni. Ora gli sono stati accanto nell’ultimo viaggio. E simbolicamente hanno fatto volare in alto i palloncini bianchi che in pochi istanti sono scomparsi perdendosi nell’azzurro del cielo.

