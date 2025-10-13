Voci e volti dell’accoglienza: “Di là dal mare” in proiezione a Scicli

Appuntamento, alle 18.30, nella sede di corso Mazzini del Mediterranean Hope Casa delle Culture, con la proiezione del documentario “Di là dal mare – Storie dei corridoi umanitari”, un’opera realizzata dall’Università di Genova in collaborazione con Mediterranean Hope – Casa delle Culture, su progetto della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. “Il documentario raccoglie voci, volti e percorsi di persone giunte in Italia attraverso i corridoi umanitari, offrendo uno sguardo autentico e profondo sulle loro esperienze di viaggio, accoglienza e rinascita – spiega Giovannella Scifo, responsabile della Casa delle culture di Scicli – al termine della proiezione seguirà un dibattito con la partecipazione dei protagonisti del documentario, provenienti dai corridoi umanitari, insieme agli operatori di Mediterranean Hope e ad un ricercatore dell’Università di Genova, per approfondire il tema dell’accoglienza e del valore dei canali umanitari come strumenti di salvezza e inclusione”. L’appuntamento è un momento per dare voce e conferma della presenza sul territorio della Casa delle culture con Mediterranean Hope come spazio di scambio, riflessione e costruzione di comunità, nel segno del dialogo interculturale”.

