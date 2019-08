Vittorio Ribaudo, il tennista pittore torna ad esporre a Modica - Ragusa Oggi

Vittorio Ribaudo, il tennista pittore torna ad esporre a Modica

L’artista della luce e della natura esporrà trenta opere nei saloni del Castello dei Conti.

La mostra, inserita nel calendario delle iniziative culturali promosse dall’Assessorato alla Cultura per “Modica Summer Fest 2019”, sarà inaugurata lunedì 5 agosto alle ore 18.00 e rimarrà aperta sino a sabato 10 agosto con orario dalle 10.00 alle 19.30.

Vittorio Ribaudo è un artista singolare. Uomo di sport, ha ottenuto onori e popolarità grazie al tennis di cui è stato maestro federale e poi come pittore ha scoperto il legno come materia pittorica: l’illustrazione della “Divina Commedia” gli ha dato fama mondiale.

Predilige anche altri materiali come il marmo, il sughero, la pelle agata del Brasile utilizzata con la tecnica della miniatura.

Le sue opere si trovano in Italia e all’estero presso gallerie e privati: Milano, Roma, Torino, Sanremo, Zurigo, Stoccolma, New York, Caracas e San Francisco.

“Ribaudo, ha detto di lui Vittorio Sgarbi, con i suoi dipinti su legno e su altri materiali, dallo stile riconoscibilissimo, ha aperto nuovi sentieri nel campo dell’arte italiana. Con i suoi continui sperimentalismi, pur nel solco tradizionale della grande pittura classico-figurativa onora la sua Palermo e la Sicilia.”