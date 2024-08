Vittoria si ferma per l’ultimo saluto ad Alex Cappuzzello, il giovane morto annegato per salvare un amico

La città di Vittoria ha osservato un giorno di lutto cittadino in occasione dei funerali di Alex Capuzzello, il giovane che ha sacrificato la sua vita per salvare un amico in difficoltà. Alex, che avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 21 settembre, è stato commemorato con profonda commozione da tutta la comunità.

Il corteo funebre

Il corteo funebre è partito dall’abitazione di famiglia in via Galimberti, accompagnato da numerosi momenti di intensa emozione. Dall’uscita del feretro bianco, i cittadini hanno manifestato il loro cordoglio con un lungo applauso, seguito dai clacson e dal rombo delle moto e degli scooter degli amici di Alex, che indossavano magliette con il volto del loro amico per rendergli omaggio.

Alex aveva frequentato il Plesso Portella delle Ginestre dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado, e i genitori degli alunni attuali hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia in questo momento difficile.

Alex Capuzzello sarà ricordato come un esempio di altruismo e coraggio, la cui memoria continuerà a vivere nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. I funerali si sono celebrati nella chiesa della Madonna delle Lacrime a Vittoria.

Contributo fotografico: Franco Assenza

