Vittoria, Sallemi. “Autoporto e aeroporto con area cargo: il futuro della città passa dalla sinergia tra queste opere” - Ragusa Oggi

Vittoria, Sallemi. “Autoporto e aeroporto con area cargo: il futuro della città passa dalla sinergia tra queste opere”

Il candidato a sindaco per il Comune di Vittoria Salvo Sallemi interviene in merito all’avvio delle procedure per l’istituzione, presso l’aeroporto di Comiso, dell’area cargo, destinata al trasporto aereo di beni e merci.

“L’aeroporto di Comiso e la ormai prossima apertura al traffico di beni commerciali rappresentano per Vittoria una occasione imperdibile di crescita con cui dovremo misurarci nei prossimi 10 anni. E per farlo occorrerà puntare alla sinergia e alla stretta connessione con l’autoporto di Vittoria che può e deve rappresentare anche la piattaforma logistica e di interscambio tra merci destinate al trasporto cargo.”

“La giusta connessione tra queste due opere renderà Vittoria centro nevralgico dell’economia dell’intero territorio sud orientale della Sicilia e non solo”, evidenzia Sallemi.

“A ciò si aggiunge un ulteriore tassello che rappresenta una sfida per la prossima amministrazione: mettere le due infrastrutture al servizio del territorio e del Mercato ortofrutticolo, cuore pulsante dell’economia vittoriese, e di tutto il comparto agricolo. Abbiamo uno dei Mercati Ortofrutticoli più grandi d’Europa, un settore agricolo d’eccellenza, un autoporto e, in previsione, un’area cargo nell’aeroporto Pio La Torre. Il nostro obiettivo sarà quello di fare sinergia affinché Vittoria possa diventare, nei prossimi anni, punto di riferimento dell’intero territorio siciliano. A goderne, però, primi tra tutti saranno i cittadini vittoriesi. L’autoporto di Vittoria, grazie all’intervento del Governo Musumeci, ha di recente goduto della somma di oltre 400mila euro per il suo completamento e la messa in funzione. Obiettivo possibile grazie all’intervento del governo regionale e, quindi, non si potrà perdere altro tempo.”, ha concluso Sallemi.