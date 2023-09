Vittoria, rinviata al 30 settembre l’approvazione del conto consuntivo

Il consiglio comunale di Vittoria ha rinviato l’approvazione del rendiconto 2022. La seduta, convocata dalla presidente Concetta Fiore, è stata rinviata al 30 settembre alle 19, data ultima per l’approvazione del rendiconto di gestione, secondo le indicazioni date dal commissario ad acta nominato dalla Regione, Giovanni Cocco.

La seduta di ieri sera ha visto un dibattito articolato. Il rinvio è stato deciso, su proposta dell’opposizione, per permettere di conoscere ed esaminare un documento sul bilancio che era stato redatto dalla consigliera comunale di Italia Viva, Sara Siggia.

La vicepresidente del consiglio comunale, Rosetta Noto, ha chiesto di anticipare la seduta alle 16, poiché il 30 settembre cade nel giorno di sabato. Ma la seduta è stata fissata per le ore 19, secondo l’uso consolidato a Vittoria.

All’approvazione del rendiconto sono legati anche numerosi successi adempimenti, tra cui i trasferimenti ai comuni e la possibilità di procedere ad alcuni pagamenti, ma anche delle possibili assunzioni nell’ente.

Se il consiglio non dovesse approvare, spetterebbe al commissario ad acta

In aula, l’amministrazione guidata da Francesco Aiello, non ha più il sostegno della maggioranza consiliare. Ben 5 dei 14 consiglieri eletti hanno lasciato la coalizione confluendo parte in Movimento per l’Autonomia (oggi composto da tre consiglieri, Salvatore Artini, Giacomo Romano e la presidente del consiglio Concetta Fiore) , mentre due consiglieri, Agata Iaquez e Marco Greco hanno scelto di aderire al nuovo schieramento civico “Vittoria e Scoglitti Punto a capo”.

Se il consiglio comunale non dovesse approvare il rendiconto, la competenza spetterebbe direttamente al commissario ad acta che potrebbe approvare l’atto sostituendosi ai poter del consiglio comunale.