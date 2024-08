Vittoria piange un altro giovane morto sulla strada: Kevin Nicosia aveva solo 18 anni

Ancora un lutto per la città di Vittoria: la perdita di un altro giovane, Kevin Nicosia, 18 anni, avvenuta ieri a causa di un tragico incidente, a soli pochi giorni da altri tre giovani iblei morti in altrettanti incidenti stradali e da un altro incidente che ha visto vittime due giovani tunisini.

L’incidente

Kevin Nicosia è morto a causa di un incidente avvenuto ieri sera sulla Vittoria-Acate, all’altezza dell’inserzione con la circonvallazione di Vittoria.

Kevin era a bordo della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale, si è scontrato con una Lancia Y guidata da una donna. L’impatto è stato fatale e, nonostante i soccorsi, le condizioni del ragazzo sono apparse immediatamente disperate. Purtroppo, non è stato possibile salvarlo, ed è deceduto pochi istanti dopo l’incidente.

