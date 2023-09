Vittoria, nasce la “Consulta per la sicurezza stradale”

Nasce a Vittoria la “Consulta per la sicurezza stradale”. Nel giorno di vivaci polemiche, il consiglio comunale trova invece un accordo sulla scelta dei componenti della consulta. Giovanna Biondo, consigliera di maggioranza (gruppo misto) e Monia Cannata, di Fratelli d’Italia sono state elette entrambe all’unanimità, con un voto congiunto che ha portato tutti i consiglieri a votarle.

Maggioranza e opposizione vanno in tandem. Biondo e Cannata votate all’unanimità

Il voto in tandem – stavolta tutti d’accordo – fa ben sperare per il futuro. “La consulta per la sicurezza stradale – spiegano Cannata e Biondo – ha come obiettivo quello di instaurare un dialogo permanente tra le organizzazioni, le associazioni e le istituzioni. Sappiamo quante insidie le strade nascondono e quante vittime si contano, a causa degli incidenti, ma l’obiettivo è soprattutto la sensibilizzazione, coinvolgendo anche le scuole elementari in progetti dedicati alla sicurezza stradale e mantenendo un dialogo costante e aperto con tutti coloro che in questo progetto credono”.

Fabio Prelati rappresenterà la giunta

Della consulta faranno parte anche un rappresentante dell’amministrazione (la giunta Aiello ha designato il consigliere comunale Fabio Prelati. Prelati opera anche con una delega specifica del sindaco Aiello su questi temi. Ci sarà anche un rappresentante del Comando di Polizia municipale e saranno rappresentate le associazioni cittadine che operano in questo settore. L’obiettivo è quello di promuovere iniziative per far crescere una cultura della sicurezza stradale, ma anche di raccogliere segnalazioni e richieste e fare quindi da catalizzatore delle principali problematiche che si registrano a livello locale.

Biondo e Cannata hanno espresso “apprezzamento e gratitudine per la fiducia accordata dal consiglio”. “Daremo come sempre voce e rappresentanza – aggiungono – perché su temi così delicati non possono esserci steccati ideologici che dividono. Lavoreremo per una mobilità sicura e sostenibile in questo progetto ideato dell’amministrazione, necessario per formare la Vittoria del futuro”.