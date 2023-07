Vittoria, la morte di Giuseppe Spalla, imprenditore con la passione per l’arte e la politica

Aveva 67 anni. Una vita trascorsa nella sua città. Con la passione della politica e quella della pittura.

Questo era Giuseppe Spalla, imprenditore vittoriese nel settore delle onoranze funebri, morto nel primo pomeriggio di oggi. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo.

Peppe Spalla aveva sostenuto, nell’ultima campagna elettorale, il sindaco Francesco Aiello. Proprio il sindaco lo ha ricordato con un messaggio nella sua bacheca facebook. “Sono stordito e addolorato per la morte improvvisa di Peppe Spalla. La vita è feroce talvolta. E anche assurda”. Numerosi sono i messaggi di cordoglio che riempiono le pagine, soprattutto da parte dei suoi coetanei.

Si era laureato in giurisprudenza in età adulta, coltivava anche la passione per la pittura e per l’arte

Peppe Spalla aveva la passione per la politica. Da sempre vicino alla sinistra vittoriese, aveva ricoperto importanti incarichi. Durante il periodo dell’amministrazione guidata da Giuseppe Nicosia era stato presidente dell’Amiu, l’azienda municipalizzata di igiene urbana, che ora ha chiuso i battenti.