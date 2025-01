Vittoria: arrestato pusher in Piazza Manin, espulso dal territorio nazionale

Un cittadino tunisino di 23 anni, L.A., è stato arrestato dalla polizia in piazza Manin a Vittoria con l’accusa di spaccio. L’uomo è risultato essere irregolare sul territorio nazionale.

L’operazione

L’operazione è scattata quando gli agenti hanno notato uno scambio sospetto tra due persone. Dopo averli bloccati e identificati, una perquisizione ha confermato i sospetti: L.A. deteneva 55 grammi di hashish già suddivisi in dosi, oltre 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 650 euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita. Il secondo soggetto, anch’egli tunisino, è stato trovato in possesso di circa 8 grammi di hashish, appena acquistati da L.A.

Dopo l’arresto, L.A. è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa. Successivamente, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto ma disposto la scarcerazione. Data la sua condizione di irregolare, l’uomo è stato espulso e rimpatriato in Tunisia a seguito delle procedure curate dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa.

© Riproduzione riservata