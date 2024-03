Virtus Ragusa vittoriosa sul parquet di casa dopo un match di rincorsa

Finale strepitoso della Virtus che riesce a fare valere il fattore campo contro una ottima squadra, la Power Salerno, che per tre quarti della partita è stata avanti nel punteggio. Decisivi gli ultimi due minuti di gioco.

Prima frazione la Virtus sotto di 6 punti. Circolazione di palla non semplice e la Power Salerno che decide per uno schieramento difensivo in zona larga che di fatto riesce a tenere fuori dal perimetro i virtussini. Il risultato è che nei primi 10 di gioco, grande intensità e poche segnature complice le bassissime percentuali al tiro e una seconda chances che sotto le plance viene inibita dalla buona difesa ospite. La prima metà del secondo tempino la Virtus rompe a tratti la difesa ospite, Brow, Vavoli e Sorrentino con una tripla da capitano, impatta sul 23 a 23; a 4 minuti dalla sirena grande Sorrentino, ancora con una tripla spinge in avanti il muso della Virtus, 28-27 poi tre minuti da dimenticare. Terzo fallo di Vavoli, sempre determinante punto di riferimento della Virtus, che viene richiamato in panchina e Ani e Chaves per la Power Salerno che insaccano anche dalla lunga distanza portando la squadra ospite a chiudere in vantaggio al riposo grande, per 41 a 33.

Al rientro dagli spogliatoi, segnali di reazione da parte della formazione di casa. Trascinata da Gaetano e con qualche guizzo di Brown, la Virtus nuovamente riesce a spingersi avanti – + 1 dopo quattro minuti del terzo quarto di gioco ma Salerno riesce a fare girare meglio la palla e la percentuale al tiro della squadra di casa è decisamente pessima. La panchina più corta della Virtus con Vavoli che commette il quarto fallo a nemmeno la metà del terzo tempino, e Calvi ancora non schierabile costringe ad un superlavoro il resto del team, capitano Sorrentino in primis.

Ultima frazione di grande intensità. Dal – 5, Ragusa con Gaetano ed Epifani agguanta prima il pareggio e poi il sorpasso. Aumenta anche il nervosismo in campo, e si fa sentire anche il pubblico che diventa determinante delle fasi decisive. Rientra Vavoli , due minuti di qualità e poi è nuovamente costretto a lasciare il parquet con 5 falli.

Ultimi tre minuti da thriller. A 2,42 dal termine, Salerno è avanti di due lunghezze, 65 a 67. Sbaglia Ianelli da 3, Ragusa recupera in difesa e Gaetano mette a segno 2 punti in contropiede più libero aggiuntivo. Ribaltamento di fronte, Duranti scivola sotto canestro e nell’azione, cade anche l’arbitro Puglisi che resta a terra; il gioco viene sospeso per alcuni minuti per permettere assistenza e ripresa. Il punteggio è 68 a 67 in favore della Virtus. Riprende il gioco, in attacco Ragusa sbaglia da tre ma si prende il secondo tiro con Gaetano. Fallo e due tiri liberi, Gaetano ne insacca uno. Dall’altra parte Salerno pareggia. Stratosferico coraggio di Ugo Simon che si prende a 40 secondi dalla fine della partita un tiro da tre dopo una serata di percentuali pessime. Time out Salerno e Ragusa conduce per 72 a 69. La Power sbaglia in attacco grazie alla difesa Virtussina, rimbalzo catturato. Negli ultimi secondi, fallo di Ani su capitan Sorrentino che va in lunetta tecnico. Intanto tecnico a Chevez . Sorrentino realizza il tiro libero per il tecnico e mette a segno il doppio per il fallo di Ani. Ancora time out. Ma Ragusa è avanti di 6 punti.

Poi bagarre in zona di attacco di Salerno, con una girandola di falli tecnici fischiati per riportare la calma in un momento di eccessivo e inutile nervosismo. Finisce 76 a 70 per la Virtus con un tiro libero realizzato da Brown. Palla a terra per gli ultimi 3 secondi .

IL TABELLINO

Virtus Ragusa-Power Basket Salerno 75-69

Virtus Ragusa: Brown 25, Piscetta, Epifani 6, Cioppa, Simon 3, Vavoli 13, Sorrentino 9, Gaetano 20, Calvi ne, Ianelli. All.: Recupido

Power Basket Salerno: Basile 2, Manisi 6, Chaves 16, Favaretto, Zampa 2, Misolic 4, Zanini 6, Ani 18, Duranti 11, Mei 5. All.: Farabello

Arbitri: De Giorgio di Giarre e Puglisi di Acicatena

Parziali: 15-21; 33-41; 52-57.

Note. Usciti per cinque falli: Vavoli (V) e Ani (P)

