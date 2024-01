Virtus Ragusa si prepara alla sfida contro Sala Consilina

La Virtus Ragusa si sta preparando per la prossima partita contro la Diesel Tecnica Sala Consilina, in programma domenica alle 18. La partita è di particolare importanza, poiché le due squadre attualmente occupano la seconda posizione in classifica insieme alla Viola, e lotteranno per migliorare la loro posizione nel girone H in vista della seconda fase del campionato.

Franco Gaetano, allenatore della Virtus Ragusa, commenta la sconfitta precedente contro Capo d’Orlando, sottolineando l’importanza di recuperare alcuni giocatori infortunati ma anche la necessità di spirito di squadra. Nonostante le assenze, la squadra ha cercato di dare il massimo e rimanere in partita fino alla fine, ma riconosce anche la forza e l’esperienza degli avversari.

Ora l’attenzione si sposta sulla prossima sfida con Sala Consilina, una squadra che ha inflitto una delle sconfitte più significative alla Virtus nella stagione precedente. Gaetano sottolinea che sarà una battaglia e una partita cruciale per la stagione della Virtus. Invita i tifosi a sostenere la squadra durante la partita, riconoscendo l’importanza del loro sostegno per ottenere un risultato positivo.