Virtus Ragusa. L’esemio di capitan Sorrentino: “A Reggio più forti delle difficoltà”

Il capitano della Virtus Ragusa, Andrea Sorrentino, ha giocato un ruolo decisivo nella vittoria contro Reggio Calabria. La Virtus ha ottenuto il doppio vantaggio negli scontri diretti e si è qualificata per il Play-In Gold con tre turni d’anticipo.

Sorrentino è stato determinante con una tripla chiave che ha messo fine al tentativo di rimonta di Reggio Calabria. Il capitano elogia l’ambiente caldo e corretto in cui è stata disputata la partita. Sorrentino sottolinea il duro lavoro della squadra, che si è aggrappata alla partita nonostante alcune difficoltà, come quattro giocatori fuori per cinque falli e alcune assenze.

La Virtus Ragusa, con quattro vittorie di fila, affronterà ora le ultime tre partite della prima fase prima di concentrarsi sulla seconda fase della stagione. La prossima sfida sarà contro Castanea a Messina. Sorrentino sottolinea l’importanza di mantenere alta l’attenzione e utilizzare queste gare come preparazione per la fase successiva.

