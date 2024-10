Virtus Ragusa incassa la sua seconda sconfitta stagionale

La Virtus Ragusa ha incassato la sua seconda sconfitta stagionale, cedendo 105-96 contro i Raggisolaris Faenza al PalaCattani. Nonostante una prestazione straordinaria di Nicolò Bertocco, autore di 33 punti con 8/10 da tre, Ragusa ha faticato a difendere, con Faenza che ha dominato il gioco fin dalle prime battute.

La partita è iniziata in modo promettente per Ragusa, con punti di Gaetano e una schiacciata di Vavoli, ma la difesa ha subito mostrato segni di cedimento, permettendo ai padroni di casa di allungare con un parziale di 9-0. L’ingresso di Bertocco ha ridato ossigeno all’attacco, ma alla fine del primo quarto Faenza guidava già per 35-23.

Nonostante gli sforzi di Gaetano e un ottimo momento di Bertocco, Faenza ha continuato a mantenere il controllo, grazie a un parziale di 11-0 nel secondo quarto. Ragusa ha reagito e chiuso il primo tempo sotto di nove punti (54-45). Nella ripresa, Bertocco ha continuato a colpire dall’arco, ma Ragusa non è mai riuscita a ridurre lo svantaggio sotto la doppia cifra. La situazione è peggiorata con l’uscita di Gaetano per crampi, mentre Dincic ha aumentato il distacco.

Nonostante un buon quarto finale, con Bertocco e Ianelli protagonisti, la Virtus non è riuscita a rimontare. Faenza ha avuto sei uomini in doppia cifra e ha dominato a rimbalzo (40-27), chiudendo la partita in controllo.

Il prossimo appuntamento per Ragusa sarà contro Lumezzane, una partita in cui la Virtus dovrà trovare soluzioni difensive migliori per ritornare alla vittoria.

Tabellino sintetico:

Faenza: Poletti 17, Calbini 17, Vico 18, Poggi 10, Dincic 14, Cavallero 17.

Poletti 17, Calbini 17, Vico 18, Poggi 10, Dincic 14, Cavallero 17. Ragusa: Bertocco 33, Gaetano 17, Vavoli 14, Ianelli 11, Erkmaa 8.

© Riproduzione riservata