Virtus Ragusa in testa al girone H e si prepara alla sfida contro l’Infodrive Capo d’Orlando

La Virtus Ragusa in testa al girone H del campionato interregionale insieme al’Infodrive Capo d’Orolando con un record perfetto di tre vittorie e zero sconfitte.

Marcus Brown è il giocatore chiave della Virtus Ragusa e ha recentemente fatto il suo ritorno dopo un infortunio al ginocchio. Nel suo ultimo incontro, è stato il miglior realizzatore con 26 punti in 30 minuti di gioco.

Marcus Brown sottolinea l’importanza di rimanere calmi e fiduciosi quando le cose non vanno come previsto, prendendo decisioni intelligenti sia in attacco che in difesa.

Questa partita rappresenta il debutto ufficiale di Marcus Brown davanti ai tifosi della Virtus Ragusa, e lui è entusiasta dell’entusiasmo dei tifosi.

Marcus Brown è il primo americano a giocare per la Virtus dopo vent’anni, ma non sente alcuna pressione a causa delle aspettative della squadra. La squadra Virtus Ragusa ha l’obiettivo di finire in vetta al girone per affrontare i playoff nelle condizioni migliori e cercare di vincerli. La prossima partita con l’Infodrive Capo d’Orlando rappresenta una sfida importante dopo l’ottimo inizio di stagione, e la squadra intende prepararsi bene e seguire le indicazioni dello staff tecnico.