Virtus Ragusa, il playmaker scommette sui compagni: “Siamo un gruppo che lavora sodo”

La Virtus di Ragusa si sta preparando per affrontare la sfida contro la Fortitudo Messina, dopo la sconfitta subita contro il Castanea. Questa sconfitta ha spinto la squadra a lavorare duramente in palestra per correggere gli errori commessi e per ritrovare la giusta concentrazione e determinazione.

Nonostante l’incoveniente, la Virtus è comunque qualificata per la fase successiva del torneo e ora punta a prepararsi al meglio per affrontare le prossime sfide, che includono la doppia sfida contro la Fortitudo e il Rende.

Il playmaker Andrea Epifani sottolinea l’importanza di queste partite per arrivare al Play-In nella miglior condizione possibile. Inoltre, si concentra sulla crescita del gruppo e sulla propria prestazione individuale, lavorando sodo con lo staff per migliorare ogni aspetto del suo gioco e diventare un playmaker d’ordine.

La Virtus è già qualificata per la seconda fase del torneo, dove affronterà altre otto partite contro le migliori squadre del Gruppo G. L’obiettivo è assaltare i playoff, che vedranno accedervi le prime sei squadre del nuovo raggruppamento da otto.

Nonostante la sconfitta recente, la Virtus di Ragusa rimane determinata a perseguire i suoi obiettivi e a continuare a sviluppare la propria identità di squadra.

