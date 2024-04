Virtus Ragusa, Cioppa punta Molfetta: “Migliorare atteggiamento e lucidità”

La Virtus ha ancora un po’ d’amaro in bocca per la partita persa contro Salerno, sfumata negli ultimi dieci minuti. Tuttavia, c’è già un’altra trasferta da preparare: domenica, alle 20.30, si giocherà sul campo della capolista Molfetta, già superata nel match d’andata al PalaPadua. I Play-In Gold si stanno rivelando una lezione continua per i ragazzi di coach Recupido, con l’incertezza che domina la classifica a un paio di giornate dal termine. Nonostante il secondo posto condiviso con Capo d’Orlando e le 4 vittorie in 6 gare, la qualificazione ai playoff non è ancora ufficiale.

L’analisi dell’ultimo ko è affidata ad Antonio Cioppa, che al PalaSilvestri ha mostrato un’ottima pallacanestro insieme ai compagni per buona parte del match: “Sapevamo di affrontare una squadra ostica, imbattuta in casa – dice l’esterno ragusano -. Siamo stati bravi a esprimere il nostro gioco per 25-26 minuti, ma queste partite sono decise da singoli episodi. Dobbiamo essere più lucidi nei momenti decisivi e migliorare l’atteggiamento quando succedono certe cose. Non farlo, soprattutto in trasferta, può risultare letale”.

La Virtus è uscita con zero punti dai due viaggi in Campania (Salerno e Angri) ma sa dove mettere le mani: “È fondamentale mantenere lo stesso approccio che abbiamo nelle partite casalinghe – avverte Cioppa -. Vincere fuori sarà determinante per sperare di fare strada nei playoff. Le ultime due partite della fase a orologio, contro Molfetta e Angri, saranno toste e molto fisiche. Bisogna essere pronti, lottare fino alla fine ed evitare che ci mettano le mani addosso, come accaduto nelle ultime uscite”.

