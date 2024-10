Virtus: al PalaPadua arriva Vicenza. Il coach promette battaglia: “Abbiamo pagato lo scotto iniziale. Ora dobbiamo cominciare a fare punti”

La Virtus Ragusa si prepara ad affrontare una sfida cruciale domani sera contro la Civitus Vicenza nella quinta giornata della Serie B Old Wild West. Dopo quattro sconfitte consecutive, la squadra di coach Recupido è alla ricerca della prima vittoria stagionale, cercando di risalire la classifica e non perdere terreno. Il tecnico ragusano ha sottolineato l’importanza di questa partita, pur riconoscendo le difficoltà dovute al calendario serrato e alla mancanza di tempo per prepararsi al meglio.

Nonostante la sconfitta contro l’Andrea Costa Imola, Recupido ha notato progressi nella sua squadra e spera di vedere ulteriori miglioramenti contro Vicenza. La squadra ospite, guidata da coach Ghirelli, arriva a Ragusa forte della sua prima vittoria stagionale ottenuta contro la Virtus Imola. Vicenza si è distinta per una buona difesa e può contare su giocatori chiave come Mattia Da Campo, uno dei più utilizzati del Girone A, e i realizzatori Gian Paolo Almansi e Federico Ucles, oltre al capitano Gasparin e la fisicità di Curtis Nwuouchoa.

Ragusa potrà contare sul debutto dello sloveno Kosic, nonostante il poco tempo trascorso in allenamento. Recupido ha elogiato le qualità di Kosic, sottolineando che il nuovo innesto potrà dare un contributo significativo alle rotazioni, soprattutto nel reparto esterni, che ha sofferto in questo inizio di stagione.

Infine, Recupido ha rivolto un appello ai tifosi della Virtus Ragusa, chiedendo il loro supporto in questo momento delicato: “Il sostegno del pubblico sarà fondamentale per aiutarci a trovare la fiducia e la fluidità di gioco necessarie”. La partita si disputerà alle 20:00 al PalaPadua e sarà arbitrata dai signori Faro e Rosato. Per chi non potrà essere presente, la gara sarà trasmessa in streaming per gli abbonati sul sito LNP Pass.

