Viola l’obbligo di firma, arrestato 20enne modicano

Un giovane di 20 anni è stato per non aver rispettato l’obbligo di firma. Il giovane aveva l’obbligo di firmare periodicamente in caserma a causa del furto di una Smart Tv commesso insieme ad una donna all’interno di un supermercato a Pozzallo.

Tuttavia, il giovane ha continuato a violare questa misura, avendo anche precedenti penali specifici in materia, il che ha portato all’aggravamento della sua situazione con il regime degli arresti domiciliari.