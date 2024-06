Vigilia di gara-1 per la Virtus, che si gioca la promozione in B nazionale con la Infodrive. Torna Sorrentino

La sfida tra Capo d’Orlando e Ragusa decreterà la prima squadra promossa nel campionato di Serie B Nazionale. La finale, al meglio delle tre partite, inizia domani al PalaInfodrive (ore 18), dove la Virtus Ragusa cercherà di sovvertire il fattore campo. Gara-2 è prevista per mercoledì al PalaPadua, ma tutta l’attenzione della squadra e dello staff è concentrata sul primo atto della serie.

Dichiarazioni di Coach Gianni Recupido

“Non era scontato arrivarci,” afferma coach Gianni Recupido alla vigilia della partita. “Abbiamo combattuto contro squadre di altissimo livello e ci siamo guadagnati questa possibilità. Il merito va ai ragazzi, alla società e allo staff per aver mantenuto la serenità e aver compiuto un percorso che ci ha portato fino alla finale.”

Ragusa e Capo d’Orlando hanno condotto un campionato di vertice, incontrandosi solo due volte nella prima fase. L’ultimo scontro diretto risale a gennaio: “L’Orlandina si è dimostrata una squadra matura, di grande esperienza e fisicamente ostica,” analizza Recupido. “Gioca una pallacanestro di altissimo livello e specula sugli errori degli avversari. Dovremo essere bravi a limitare i nostri difetti e esaltare i nostri pregi. Le finali sono partite complicatissime perché vi arrivano sempre le migliori squadre. Capo d’Orlando è fortissima, ma lo siamo anche noi. Non capita tutti gli anni di giocare partite del genere, dobbiamo avere la forza di godercela.”

Rientro di Andrea Sorrentino

Ragusa potrà contare sul rientro di Andrea Sorrentino, dopo l’infortunio subito in gara-1 dei quarti di finale contro Milazzo, un mese fa. “Andrea è a disposizione e siamo contenti che possa disputare da capitano una delle finali più importanti della storia di questo club,” dice l’allenatore della Virtus. “È uno stimolo per tutti noi disputare una finale con una maglia che abbiamo sudato e onorato tutto l’anno. Non vediamo l’ora di scendere in campo.”

Arbitraggio

La gara di Capo d’Orlando sarà arbitrata dai signori Santonastaso di Maddaloni (Caserta) e Del Gaudio di Massa di Somma (Napoli).

© Riproduzione riservata