Videosorveglianza a Modica. Il sistema di rete diventa più capillare. Consegnati i lavori

In una città come Modica dove si reclama sicurezza da ogni angolo della città non può non essere salutato favorevolmente il piano di installare nuove telecamere di videosorveglianza in città. Oggi a palazzo di città la consegna dei lavori alla presenza del sindaco Maria Monisteri, dell’assessore alla transizione digitale e dell’innovazione tecnologica Antonio Drago, del comandante della Polizia Locale Rosario Cannizzaro, responsabile unico del progetto, e della vicecomandante Elvira Belviglio. Ad installare la rete sarà la ditta “Ermeslink” presente all’incontro con il responsabile dell’azienda modicana Giovanni Distefano e l’ingegnere Martino Modica, direttore dei lavori. Saranno istallate 32 telecamere e sarà creata una ‘Control Room’ collegata alle Forze di Polizia.

Il progetto del sistema di videosorveglianza fa parte del programma dell’Amministrazione Monisteri.

“Fatta salva la certezza che Modica continua ad essere una città serena, rileviamo alcuni episodi che hanno turbato questo clima e che confermano l’importanza di avere un sistema di videosorveglianza quanto più capillare possibile – spiega l’assessore Antonio Drago – saranno istallate 32 telecamere e sarà creata una ‘Control Room’. Si tratta di una vera e propria sala di controllo, collegata con gli organi delle Forze dell’Ordine, in modo da avere una presenza ed un ‘occhio’ costanti sulla nostra città, h.24. E’ in via di ottenimento un nuovo finanziamento per ampliare il raggio di istallazione delle telecamere. Si tratta di camere ad alta tecnologia connesse ad un sistema di AI che permetterà il riconoscimento delle targhe dei mezzi che commetteranno eventuali infrazioni, immediatamente rilevate al Comando della Polizia locale”.

