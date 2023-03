Via Pasquale Spadola, il Centrodestra punta su Giovanni Cultrera ex Iacp

La politica è sempre cangiante. E così anche un candidato sindaco già annunciato e presentato, è costretto a fare dietrofront per cedere il passo ad altro candidato. Accade a Ragusa dove il candidato di Fratelli d’Italia, Pasquale Spadola, Pasqualone per gli amici, non sarà più candidato. Al suo posto scenderà in campo l’ex presidente dello Iacp, Giovanni Cultrera, che correrà per il Centrodestra che sembra essersi compattato su questo nome, abbandonando l’ipotesi di Giulio Maltese che era in campo.

l centrodestra ibleo si avvicina dunque all’unità: la presentazione del candidato sindaco di Ragusa è prevista per domani, alla presenza dei rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Insieme. Dopo settimane di tentativi andati a vuoto sul nome che era stato individuato ed ufficializzato da FdI il 25 febbraio, si è finalmente raggiunto un accordo su un candidato diverso, ovvero si punta su Giovanni Cultrera.

Il fatto che il nome di Cultrera abbia trovato ampia condivisione tra le diverse formazioni politiche del centrodestra suggerisce che egli abbia le qualità e le competenze necessarie per guidare la città di Ragusa. Tuttavia, le dinamiche politiche che hanno portato a questa scelta non sono ancora del tutto chiare, e sarà necessario attendere l’incontro convocato dai coordinatori delle diverse liste per saperne di più. Non si escludono, ad esempio, dei colpi di scena all’interno di Insieme.

A meno di ulteriori clamorosi dietrofront, sembra che il panorama politico di Ragusa si stia delineando: quattro candidati si contenderanno la guida della città, tra cui l’uscente Peppe Cassì, il candidato della coalizione civico-progressista Riccardo Schininà, il candidato del Movimento cinque stelle Sergio Firrincieli e il candidato del centrodestra Giovanni Cultrera.

Ciò che emerge da questi appunti è la dinamicità del processo politico, in cui le alleanze e le scelte dei candidati possono cambiare fino all’ultimo momento. Tuttavia, anche in un contesto così fluido, sembra che il centrodestra ibleo stia cercando di presentarsi unito e compatto, al fine di offrire agli elettori una scelta forte e coerente. Sarà interessante vedere come evolveranno gli eventi e quali saranno gli esiti delle elezioni.