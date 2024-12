Via libera ai lavori nella chiesa Santa Maria del Gesù a Scicli. Appalto per ottocentomila euro

Risolto il contenzioso al Tar, legato ad un ricorso fra ditte partecipanti all’appalto pubblico di affidamento lavori, si parte. In verità questo momento è stato “inseguito” da tempo ma ora pare che sia la…volta buona. La chiesa Santa Maria del Gesù, sita nel centro storico di Scicli proprio su corso Mazzini, sarà sottoposta ad interventi di recupero e messa in sicurezza grazie ad un finanziamento preso per i capelli dopo che la Regione aveva suddiviso le somme fra diversi luoghi di culto escludendo la chiesa di Santa Maria del Gesù. Era il mese di giugno del 2016 allorquando da Palermo è arrivata la notizia che anche questa chiesa avrebbe beneficiato di una fetta di un cospicuo finanziamento in favore di alcuni edifici di culto della provincia iblea.

Chiuso con un’ordinanza del 2010 dall’allora sindaco Giovanni Venticinque perchè inagibile ed a rischio.

Il tempio, da sempre affidato alla cura dei frati francescani tanto cari alla popolazione sciclitana, è stato chiuso nel 2010 per inagibilità dopo che i tecnici comunali e la protezione civile avrebbero accertato danni ad alcuni degli elementi strutturali della chiesa. In particolare due pilastri abbinati della navata destra mostrano vistose lesioni verticali secondo i rilievi tecnici. La chiesa del Gesù, annessa all’immobile che fu di Padre Gabriele Rio e che versa in stato di completo abbandono data l’impossibilità di applicare il testamento di quest’ultimo, dapprima era stata esclusa dai finanziamenti della legge 433/91 del terremoto di Santa Lucia. Ed era rimasta fuori anche dal piano delle due successive rimodulazioni che hanno interessato Scicli, quella del 1999 e quella del 2001, che hanno portato in città somme per oltre 20 milioni di euro. Per sanare questa ferita nel 2016 è stato destinato un finanziamento di 800 mila euro.

Trasferiti gli arredi ed i quadri in altre chiese per salvarli.

Era stato il parroco del Carmine don Antonio Sparacino che aveva in carico anche la chiesa Santa Maria del Gesù, a trasferire, nell’intento di limitare i danni derivanti da un forte stato di umidità e dalle carenze strutturali in due pilastri, le opere a rischio con il consenso della Sovrintendenza ai beni culturali. “Siamo pronti a partire – afferma il sindaco Mario Marino – chiusa la fase del contenzioso la ditta aggiudicataria potrà iniziare i lavori. Finalmente si interviene in un edificio di culto che ha fatto la storia in città. Chiusa la fase dei ricorsi, i lavori inizieranno nei primi giorni del nuovo anno”.

