Via la sosta per le auto su alcune vie di Marina di Ragusa. La proposta del consigliere Sergio Firrincieli

Eliminare i parcheggi, o meglio gli stalli, su alcune vie di Marina di Ragusa e istituire dei divieti di sosta per impedirne, per motivi di sicurezza, la sosta dei veicoli in modo da evitare che, in alcune strade, i mezzi sostino sia a destra che a sinistra della carreggiata. E’ questa la proposta lanciata oggi in Consiglio comunale dal consigliere comunale Sergio Firrincieli del Movimento 5 Stelle. Parlando di criticità manifestate dai cittadini “che mi hanno sollecitato e che rappresento”. Firrincieli ha evidenziato che è necessario applicare i divieti già prima di Ferragosto, intervenendo in modo paritario su come si è fatto recentemente in via Firenze dove si è provveduto a spostare la sosta da una parte all’altra della carreggiata.



Ecco le vie interessate dalla richiesta di Firrincieli, dove si dovrebbero eliminare gli stalli di sosta per gli autoveicoli, almeno su alcune zone da lui indicate. Il consigliere comunale propone infatti di creare un solo senso di sosta in via Legnano, via Milano, via Mondello, via Bordighera, via Udine, via Mantova, via Bergamo, via Bologna, via Pisa mentre in via Ferrara e via Alessandria, secondo Firrincieli, andrebbe spostata la possibilità di sosta da una parte all’altra della carreggiata. Chiesti interventi anche su via Cattolica. Firrincieli ha suggerito di provvedere in tal senso nell’ambito di una rivisitazione generale della mobilità in quella zona di Marina di Ragusa, dopo che si era intervenuto appunto di recente su via Firenze.

