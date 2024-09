Verticalizzazioni di 15 dipendenti a Vittoria. Firmati i contratti

Sono stati firmati questa mattina presso la sala degli Specchi “Ubaldo Balloni” di Palazzo Iacono a Vittoria, i contratti relativi alle progressioni verticali di 39 dipendenti del Comune di Vittoria. Questi avanzamenti riguardano il passaggio a livelli superiori nell’inquadramento giuridico-economico del personale interno. In particolare, 15 dipendenti sono passati dal profilo A al profilo B, 10 dal profilo B al profilo C e 14 dal livello C al livello D. Non si celebravano concorsi interni al Comune di Vittoria dal 2001.

Promuovere la crescita professionale

L’amministrazione comunale ha voluto promuovere la crescita professionale del personale sfruttando le opportunità offerte dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per le Funzioni Locali, firmato a novembre 2022, che prevede una deroga ai titoli di studio, privilegiando l’esperienza e la competenza dei dipendenti. Questa “procedura speciale” doveva essere attivata e completata entro il 31 dicembre 2025. Il sindaco Francesco Aiello ha sottolineato l’importanza di valorizzare il merito e la competenza del personale interno per migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa.

