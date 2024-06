Verso un gemellaggio con Valona, in Albania. Da Modica un primo scambio di culture e tradizioni

E’ stata una visita istituzionale quella che, nei giorni scorsi, il sindaco di Modica Maria Monisteri ed il presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo hanno avuto nella circoscrizione consolare di Valona, nel sud dell’Albania. Della delegazione ha fatto parte anche la restauratrice Gaetana Ascenzo, Enrico Drago per il Consorzio di Tutela cioccolato di Modica IGP e la Band del gruppo musicale “Mode” di Antonio Modica, con la partecipazione di Lee Curreri, accompagnati da Francesco Pisana, tour manager della band modicana.

A Valona l’esperienza culturale di Modica e le tradizioni iblee.

Gaetana Ascenzo, infatti, ha esposto la storia dei Grimaldi a Modica ed ha illustrato alcune tele che la stessa professionista ha restaurato. Un bell’esempio di come la storia e l’arte nella città della Contea viaggiano di pari passo. Durante la visita a Valona non è mancata la degustazione dei prodotti tipici del territorio ibleo, dal ciocccolato al formaggio, all’olio, ai vini, tutti prodotti IGP, DOP e DOC messi a disposizione dal Consorzio di Tutela – Cioccolato di Modica IGP, dal Consorzio di Tutela del Formaggio Ragusano DOP e dal Consorzio di tutela Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC.

Ma anche momenti di convivialità e confronto arricchiti dalla buona musica de i “Mode” che si sono esibiti presso il Teatro “Petro Marko”. “Calorosa è stata l’accoglienza da parte della Console, Iva Palmeri e del Vice Console, Antonio Rapisardi per aver permesso questo viaggio virtuale tra Modica e Valona – hanno affermato il sindaco Maria Monisteri e la presidente Mariacristina Minardo al rientro in città – è importante sostenere le attività di promozione del proprio territorio in un’ottica di sviluppo turistico consapevole per una migliore conoscenza dei luoghi. Il nostro auspicio è quello di una collaborazione futura tra le due città per un approfondimento di scambi culturali ed umani che possa unire i due territori. Un’apertura verso un percorso di gemellaggio con la città di Valona”.

