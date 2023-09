Venerdì l’autopsia per chiarire le cause del decesso del modicano Giannone

E’ stato conferito in tarda mattinata dalla Procura di Ragusa, l’incarico al medico legale Francesco Coco che effettuerà l’esame autoptico per chiarire le cause e verificare se vi siano delle responsabilità in merito al decesso di Giovanni Giannone, 57 anni, deceduto all’Ospedale Nino Baglieri di Modica, al termine della procedura di un esame medico al quale si era sottoposto.

UN PROFESSIONISTA ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI

C’è un professionista iscritto nel registro degli indagati, atto dovuto per permettere la nomina di un suo consulente, trattandosi di un accertamento tecnico irripetibile. A seguito del decesso di Giovanni Giannone, la direzione strategica di presidio dell’ospedale, aveva fatto richiesta di riscontro diagnostico. L’esame autoptico verrà effettuato venerdì.