Vela: ottimi risultati per il Cvk nella seconda tappa di Coppa Italia Classe Ilca 2024 tenutasi a Civitanova Marche

La seconda tappa dell’Italia Cup classe Ilca 2024 si è tenuta a Civitanova Marche dopo l’apertura a Marina di Ragusa. Nonostante le condizioni meteorologiche variabili e impegnative, con venti variabili e forti correnti, la regata ha visto la partecipazione di quasi 400 velisti provenienti da tutta Italia. Il Circolo Velico Kaucana ha schierato una squadra di 7 atleti, confermandosi uno dei contingenti più numerosi della flotta Ilca 4.Gilda Nasti, giovanissima atleta del Circolo Velico Kaucana, ha conquistato il primo posto femminile U16, confermandosi leader nel ranking nazionale con un notevole distacco. Paolo Salvo ha ottenuto un buon piazzamento, posizionandosi sesto nel ranking nazionale assoluto dopo la seconda tappa.Gilda Nasti, Paolo Salvo e altri due atleti del Circolo Velico Kaucana, Gianmarco Livoti e Lucrezia Micieli, sono stati convocati dalla Federazione Italiana Vela per partecipare a un raduno tecnico a Malcesine sul Lago di Garda con il tecnico federale Fabio Zeni.Inoltre, Paolo Salvo e Gilda Nasti hanno ottenuto il pass per partecipare ai campionati giovanili europei Ilca 4 a Izola, in Slovenia, dal 5 al 12 aprile prossimi.Il successo del Circolo Velico Kaucana è il frutto di anni di lavoro per promuovere la passione per la vela tra i giovani, supportato da uno staff tecnico di alto livello coordinato da Giovanni Magliulo, istruttore Fiv di terzo livello, e composto dagli istruttori Peppe Terrana ed Antony Mormina.Il Circolo Velico Kaucana si prepara già per la prossima stagione estiva con una scuola vela rinnovata, confermandosi una fucina di talenti per le squadre agonistiche del futuro.