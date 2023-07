Vandalizzato l’asilo nido comunale di Pozzallo: slitta l’apertura

Vandalizzato, nella notte, l’asilo nido comunale di Pozzallo. Grazie a un finanziamento regionale di 500.000 €, la struttura stava per essere completata. Purtroppo, a causa dell’atto vandalico nella notte, in cui sono stati danneggiati l’impianto elettrico, l’impiantistica tecnica e l’impianto fotovoltaico, si sono verificati ritardi nell’apertura dell’importante struttura. Erano già stati collocati i nuovi arredi, compreso il parco giochi nel giardino. Dopo il sopralluogo dei militari dell’Arma, si è proceduto a quantificare il danno provocato che ammonterebbero a circa 30 mila euro.

Per fortuna alcune attrezzature sono state salvate. Nonostante Pozzallo sia fornita di un adeguato sistema di videosorveglianza rapportato al numero della popolazione ed alla superficie della città, non si fermano gli atti ai danni di strutture ed attrezzature del patrimonio pubblico. Nelle notti scorse erano state

danneggiate della panchine che erano state buttate in mare.

LA STRUTTURA APRIRA’ IN RITARDO

I tecnici, insieme ai Carabinieri, hanno effettuato un sopralluogo ed è stata presentata denuncia all’Autorità Giudiziaria. A breve saranno quantificati i danni ma la comunità dovrà ancora attendere per l’apertura ufficiale che avverrà con ritardo. Le porte si sarebbero dovute aprire nel mese di settembre.