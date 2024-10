Vandalizzato anche il monumento ai caduti di Vittoria. Lo sdegno del sindaco Aiello

Un nuovo episodio di vandalismo ha colpito il Monumento ai Caduti presso la Villa Comunale di Vittoria, suscitando sdegno e rammarico tra i cittadini e le istituzioni. L’opera, creata dal maestro Salvatore Gallo come simbolo di pace e memoria, è stata ancora una volta oggetto di un atto di violenza: ignoti hanno imbrattato la base in marmo con una scritta, apponendo una firma raffigurante il simbolo omega, spesso associato a certi ambienti politici estremisti. Vittoria si era svegliata anche con un altro grave atto vandalico che aveva colpito la Basilica di San Giovanni (sotto il nostro articolo)

Il sindaco di Vittoria ha espresso il profondo disappunto della comunità di fronte a questo gesto inaccettabile, dichiarando: “Esprimiamo profonda indignazione e rammarico per l’ennesimo atto di violenza perpetrato ai danni del Monumento ai Caduti alla Villa Comunale. I soliti ignoti hanno imbrattato con una scritta la base in marmo sulla quale poggia la scultura realizzata dal maestro Salvatore Gallo, un’opera che lancia un messaggio di pacifismo radicale perché, come scriveva Cesare Pavese, ogni guerra è una guerra civile”.

Il sindaco ha inoltre sottolineato come l’accaduto non sia un episodio isolato, ma rappresenti l’ultimo di una serie di atti vandalici rivolti al monumento: “Purtroppo, non si tratta di un caso isolato. Questo monumento, già in passato preso di mira, sembra essere vittima di un attacco diretto alle istituzioni e a quei valori di libertà e sacrificio che esso incarna”.

Questo gesto, oltre a violare un simbolo dedicato alla memoria dei caduti, è stato percepito come un’offesa al senso civico dell’intera comunità, che si dice stanca di vedere calpestati i valori che il monumento rappresenta. Le autorità locali invitano chiunque abbia informazioni utili sull’accaduto a collaborare con le forze dell’ordine per individuare i responsabili. Conclude il sindaco: “La comunità è stanca di assistere a simili gesti irrispettosi e intollerabili che offendono non solo i caduti ma anche il senso civico di ogni cittadino. Invitiamo chiunque abbia informazioni a collaborare con le forze dell’ordine per individuare le responsabilità di questo ignobile atto”.

Il Comune di Vittoria, intanto, si impegna a valutare ulteriori misure di sorveglianza per preservare il monumento e scoraggiare nuovi atti vandalici, affinché l’area resti un luogo di rispetto e memoria per tutti.

